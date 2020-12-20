انتشار للجيش الإسرائيلي في خراج بلدة حولا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بانتشار نحو 20 جنديا إسرائيليا خلف السواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، في خراج بلدة حولا.

وأوضحت الوكالة أن الجنود اتخذوا مواقع قتالية وبمؤازرة 3 جيبات عسكرية، وانتشروا على الطريق المحاذية للسياج التقني عند بوابة المنارة خراج بلدة حولا.

في سياق منفصل، كشف الجيش اللبناني عن أن زورقا حربيا اسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة يوم امس السبت.

وأوضح الجيش في بيان أنه تجري متابعة الأمر بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.