نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. الكويت تسجل 200 إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد ، تسجيل 3 حالات وفاة، و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 921 حالة، وحالات المصابين إلى 147 ألفا و979 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 60 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4242 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و218 ألفا و389 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.