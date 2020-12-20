تردد قناة توم وجيري 24 ساعة 2021 عبر نايل سات بدون إنقطاع لإسعاد الأطفال والكبار

في الآونة الأخيرة زادت معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري 24 ساعة لأنها واحدة من القنوات التي تعرض محتوى خاص بالأطفال لا مثيل له في باقي القنوات، فهي تعمل على مدار الساعة دون انقطاع وتعرض بعض الإعلانات الترويجية القصيرة التي لا تتسبب في شعور الأطفال بالملل والرتابة، لذا سوف نوضح المزيد من المعلومات التي تخصها عبر مقالنا هذا وطريقة إستقبال القناة على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم.

تردد قناة توم وجيري

يبحث الكثير عن تردد قناة توم وجيري نظراً رغبة أطفالهم بمشاهدتها لكي يستمتعون بكل ما تعرضه القناة حيث تقوم بتقديم الكثير من البرامج الخاصة بالصغار بجانب تقديم العديد من الأفلام الكرتونية المميزة والجذابة والتي استحوذت على نسبة مشاهدة عالية من كافة الدول وإليكم ترددها خلال ما يلي:

القمر الصناعي نايلسات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 الاتجاه ⅚

أفلام كرتون قناة توم وجيري

تقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المعروفة ولكن أبرزهم فيلم توم وجيري الذي يحتوي على العديد من الأجزاء المُميزة التي استطاعت أن تجذب كافة الأطفال من جميع الدول حول العالم حيث اعتمدت المغامرات على لغة الجسد فاستطاع الجميع فهمها بسهولة، ومن أهم الأفلام التي تُقدمها القناة ما يلي:

فيلم درة الشقية.

فيلم تنة ورنة.

أفلام توم وجيري الجديدة والقديمة.

فيلم كعبول المدمر.

مميزات قناة توم جيري

تتميز هذه القناة بالكثير من الأمور ومن أبرزهم ما يلي: