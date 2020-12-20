تمويل نقدي فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

تمويل نقدي فوري لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ولا يحتاج لتحويل الراتب مقدم من شركة تسهيل للتمويل بالسعودية تبحث دائماً شركة تسهيل للتمويل لتقديم كل ما يتناسب مع إحتياجات العملاء المالية المختلفة وتقدم كل ما يتواكب مع ظروف العملاء المختلفة ففي هذا المقال سوف نعرض لكم أسرع تمويل نقدي وأهم الشروط والمزايا لهذا التمويل شروط أسرع تمويل نقدي لدى تسهيل للتمويل شروط أسرع تمويل نقدي لدى تسهيل للتمويل أولاً : العاملين بالقطاع الحكومي والخاص يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة عمل معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون المواطن السعودي طالب التمويل النقدي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي ويكون الراتب الشهري للعملاء الغير سعوديين لا يقل عن 8000 ريال سعودي

يشترط فى حالة إذا كان العميل المتقدم بطلب التمويل عمره من 23 سنه إلى 25 سنه إلا تقل مدة العمل كموظف عن سنه

لابد في حالة إذا كان العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 25 سنه إلى 60 سنه يشترط إلا تقل مدة العمل كموظف عن 3 أشهر ثانياً : العاملين بالقطاع العسكري يشترط على المتقدم للتمويل النقدي لدى شركة تسهيل للتمويل أن يكون عمره لا يقل عن 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنه

يشترك على طالب القرض من تسهيل للتمويل إلا يقل صافي راتبه الشهري عن 5000 ريال سعودي

لابد ان يكون المتقدم قد عمل مدة لا تقل عن 3 أشهر ثالثاً : المتقاعدين على العميل المتقدم للحصول على القرض النقدي من تسهيل للتمويل أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية

يشترط أن يكون العميل المتقاعد المتقدم يحصل على صافي راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال

يشترط أن لا يزيد عمر المتقاعد عن 65 عام عند انتهاء مدة القرض مزايا التمويل النقدي السريع لدى تسهيل للتمويل يتميز القرض السريع لدى تسهيل للتمويل بأنه قرض يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل بأنه قرض لا يحتاج لتحويل الراتب ولا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

تصل قيمة التمويل النقدي من تسهيل للتمويل إلى 60000 ريال سعودي

يتميز التمويل السريع لدى تسهيل للتمويل بأقساط مرنة تصل إلى 36 شهر طريقة التقديم على التمويل مزايا التمويل النقدي السريع لدى تسهيل للتمويلطريقة التقديم على التمويل يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل نقدي فوري لدى شركة تسهيل للتمويل الدخول على تسهيل للتمويل و الضغط على طلب التمويل الآن وإدخال البيانات المطلوبة للحصول الفوري على التمويل

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