تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات وأداء الإختبارات

تُعد منصة مدرستي التعليمية من أكثر منصات المواقع شهرة وبحثاً الآن في المملكة العربية السعودية بين ملايين الطلاب في جميع المراحل الدراسية، فقد اتخذت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم السعودية قراراً بغلق المدراس والإعتماد على التعليم عن بعد كإجراء احترازي لمواجهة كورونا في الفترة الأخيرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب، ولأن التعليم يشغل بال الآلاف من أولياء الأمور نجد اهتمام بالغ منهم نحو موضوع استكمال الدراسة على موقع منصة مدرستي حيث تقدم المنصة تجربة تعليم رائدة وتواصل متميز بين الطالب والمعلم معتمدة على الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وطريقة التسجيل في منصة مدرستي وطريقة حل الواجبات والإختبارات، فإلى نص المقال.

رابط منصة مدرستي

بحث ملايين الطلاب خلال الأيام الماضية عن الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية حتى يتمكنوا من استكمال دراستهم ومتابعة حصصهم اليومية، ونوضح للآلاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية فقط اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على الإنترنت.

على الإنترنت. وثانياً قم بتسجيل كل البيانات ومنها اسم الطالب عبر تطبيق توكلنا ورمز المرور.

وفي الخطوة الأخيرة قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

تسجيل دخول منصة مدرستي

اختلفت منصة مدرستي عن منصات التعليم الأخرى بالعديد من المميزات التي جعلتها أفضل وأشهر منصة تعليمية تقدم للطالب تجربة تواصل رائعة مع المعلم بالإضافة إلى إمكانية عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات.