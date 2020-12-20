أسرع تمويل إسلامي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ومبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال من الشركة السعودية

أسرع تمويل إسلامي بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك بهامش ربح تنافسي ومبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي،كما توفر الشركة هذا التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء ومتطلبات بسيطة وسهلة لاستكمال طلب الحصول على القرض، وتأتي الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت أهمية توفير تمويل إسلامي للأفراد في المملكة لذلك عملت الشركة على توفير مجموعة متنوعة ومتميزة من عروض التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل والتي صممت طبقاََ لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

أسرع تمويل إسلامي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض شخصي فوري بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك بمبالغ مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي وهامش ربح تنافسي،كما تتيح الشركة للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الاستفادة من عرض التمويل الإسلامي وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب التمويل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على أسرع تمويل إسلامي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية.

قرض فوري بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. في حالة عدم وجود كفيل يمكن أن يصل مبلغ التمويل المتاح لدي الشركة إلى 100 ألف ريال سعودي. تمويل شخصي مصمم طبق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة السعودية هامش ربح تنافسي. تتيح الشركة للعملاء فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يتميز التمويل الفوري المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. نسبة استقطاع تصل إلى 60٪.

رابط التقديم على القرض والوثائق والمستندات المطلوبة

يمكن للسعودي والمقيم التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي الفوري بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل الشركة السعودية وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل،ويمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال تنفيذ طلب القرض الإسلامي المتاح لدي الشركة بدون تحويل الراتب.

يجب على المتقدم تعبئة نموذج طلب التمويل.

يجب على المتقدم بطلب التمويل تقديم أصل الهوية الوطنية للمتقدم السعودي أو الإقامة للمتقدم المقيم.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لأخر 3 أشهر.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري للعميل من جهة العمل.

توفر الشركة التمويل الشخصي المطابق لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية للسعوديين والمقيمين أيضاََ يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة. مدة الخدمة في العمل للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي لا تقل عن 3 أشهر. للعاملين في القطاع المصرفي يجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر. للمتقدم المقيم أو العاملين في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 12 شهر.

شروط الحصول على تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب