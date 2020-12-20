دوت الخليج -

رصد 177 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. رصد 177 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت 8 غارات للطيران التجسسي في الفازة والتحيتا والدريهمي وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الـ50 وكيلو16 والدريهمي. وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الفازة والتحيتا، و38 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 416 صاروخاً وقذيفة و109 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رصد 177 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.