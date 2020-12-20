ألمانيا تعتزم تعليق الطيران مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة

قال مصدر حكومي ألماني إن بلاده ستعلق "اعتبارا من منتصف ليل الأحد" رحلاتها الجوية مع المملكة المتحدة، إثر ظهور سلالة جديدة من "كوفيد-19" سريعة الانتقال.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس"، إن هذا القرار الذي قد تتبناه كل دول الاتحاد الأوروبي، "سيصبح رسميا في الساعات المقبلة".

وأوضح أن الدول الأوروبية تناقش "ردا مشتركا" بشأن الرحلات البحرية والبرية وعبر السكك الحديد مع بريطانيا.

وكانت الحكومة الألمانية قد قالت في وقت سابق الأحد، إنها تعتزم تقييد السفر من وإلى بريطانيا، بسبب السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس الذي ظهر في العام الماضي بالصين ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وأوردت ألمانيا أيضا أنها ستقيد أيضا السفر من وإلى جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكشفت العديد من الدول حول العالم عن التدابير الوقائية التي ستتخذها، على خلفية إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، "خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة".

وقال هانكوك، في حديث لــ"سكاي نيوز"، إنه "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير".

وأضاف: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

وتابع وزير الصحة البريطاني، قائلا: "خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام"، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وسارعت عدة دول إلى اتخاذ قرارات حازمة بعد تصريحات هانكوك، حيث حظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل، بينما أصدرت بلجيكا حظرا على الطيران بدءا من منتصف الليل، وأوقفت أيضا رحلات القطارات إلى بريطانيا.