الكويت تضيف بريطانيا للدول عالية الخطورة من كورونا وتحظر الطيران المباشر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تم إضافة بريطانيا إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى الكويت.





وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه بذلك يبلغ عدد الدول المحظورة الطيران التجارى المباشر معها 35 دولة. يشار إلى أن عدة دول أوروبية قد فرضت قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها اليوم، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك. وكان قد أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وعلماء أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، فى حين شددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن (كوفيد 19) فى لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.

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