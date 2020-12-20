روسيا: لا يوجد قرار بوقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا فى روسيا، أنه لا قرارات لوقف حركة الطيران بين روسيا وبريطانيا على خلفية أنباء تفشى سلالة جديدة من كورونا فى المملكة المتحدة.





ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قد صرح، فى وقت سابق اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفا : "نريد أن نضع حدا لتفشى السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعى".

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