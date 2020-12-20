بعد إصابته بكورونا.. الرئاسة الفرنسية: حالة ماكرون الصحية مستقرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان لها أوردته قناة " فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إنه بالمقارنة مع يوم أمس، فإن حالة الرئيس ماكرون مستقرة".

وكان كبير الأطباء فى قصر الإليزيه جان كريستوف بيروشون، قد أكد فى وقت سابق أن صحة ماكرون مستقرة وأنه يعانى من أعراض الإصابة وهى السعال والتعب وآلام العضلات.