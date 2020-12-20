السعودية تحذر: الشتاء الحالي هو الأشد برودة في تاريخ المملكة

حذّر المركز الوطني للأرصاد السعودية، في التقرير المناخي للحالة المتوقعة على المملكة لفصل الشتاء الحالي، من أن هذا شتاء هذا العام هو الأكثر برودة على المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المركز قوله إنه استند في تقرير إلى حليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز: "إن المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي".

وسيكون حول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية منها، بينما يكون أقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة (ــ 1) أقل من الطبيعي.

وتوقع التقرير أن توجد حالات جوية مثل الأمطار الغزيرة وهي حالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى بينما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى.