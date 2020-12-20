بعد تلقيه لقاح كورونا.. طبيب نتنياهو يكشف تطورات حالته الصحية

كشف تسفي هيرمان بركوفيتش، الطبيب الشخصي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطورات حالته الصحية بعد تلقي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على "تويتر" اليوم، الأحد، "رئيس الوزراء تلقى، أمس السبت، أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل"، مضيفة: "حالته الصحية ممتازة وهو لا يعاني من أي أعراض أو آثار جانبية".
وفي تدوينة سابقة، أمس السبت، قالت الصفحة الرسمية لبنيامين نتنياهو: "إنه تلقي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في إسرائيل ودعا جميع الإسرائيليين إلى تلقيه".
وتابع: "إذا تعاون الجميع، سواء من ناحية الالتزام بالقواعد أو بالتوجه لتلقي التطعيم، فهناك احتمال كبير جدا أن إسرائيل ستكون أولى دول العالم التي ستخرج من أزمة كورونا".
ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، يوم 9 ديسمبر 2020، وتم استلامها في مطار بن غوريون.
يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، الجمعة المقبل.
وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تحصل على 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
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