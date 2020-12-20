حاخام إسرائيل الأكبر يفتتح أول مدرسة لليهود في الإمارات.. شاهد

يزور أكبر حاخامات اليهود السفارديم، يتسحاق يوسف، دولة الإمارات، وافتتح أول حضانة للجالية اليهودية في دبي، في أول زيارة لحاخام بارز لبلد عربي.
والتقى الحاخام الإسرائيلي الأكبر يتسحاق يوسف بمسؤولين إماراتيين، كما افتتح مدرسة يهودية في دبي، فضلا عن مشاركته في حفل للجالية اليهودية، وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وأوضحت الصحيفة أن يوسف زار مطعم الكوشير - حلال وفقا للشريعة اليهودية - في برج خليفة الشهير بدبي، كما افتتح معبدا يهوديا في أبو ظبي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحاخام الإسرائيلي أثناء زيارته لدولة الإمارات، لتعزيز العلاقات الثنائية وتدشين معبدا ومدرسة دينية لليهود.
كما نشرت الخارجية الإسرائيلي بعض صور الزيارة، والتي يظهر فيها الحاخام الأكبر خلال افتتاح حضانة أطفال للجالية اليهودية في دبي.
وتأتي الزيارة بعد توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وإقامة تعاون شامل في مختلف المجالات.
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