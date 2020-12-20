سوريا تعاني .. تفشي وباء كورونا وأعداد الإصابات والوفيات لا تحصى

عانى السوريون على مدار العقد الماضي من آثار القنابل والانفجارات، وعليهم الآن أن يعانوا من نظام صحي شبه مدمر بالكامل يمكنه بالكاد التعامل مع الاحتياجات الأساسية لسكان البلاد، في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا الذي أخذ في الانتشار بشكل واسع في البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال مجلس الأمن الدولي، الذي اجتمع يوم الأربعاء، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، أن الحالات تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالشهرين السابقين.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد في سوريا جمع منظم ومستقل للبيانات، وتميل البيانات الحكومية إلى إخفاء الصعوبات التي تواجهها البلاد. على سبيل المثال، أبلغت وزارة الصحة السورية عن ما مجموعه 8،580 إصابة حتى 9 ديسمبر، بينما أحصى مجلس الأمن، بالاعتماد على التقارير الواردة من داخل البلاد، ما لا يقل عن 30 ألف إصابة في بداية الشهر. يقول كثيرون أن الأرقام الحقيقية من المحتمل أن تكون أكبر بكثير.

وقالت الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الربحية وأستاذة الطب الباطني والصحة العامة في جامعة ميشيجان، إنه ليس هناك شك في أن معدلات الإصابة والوفاة المبلغ عنها منخفض للغاية ولا يعكس الواقع، والنقص في الأعداد، إلى جانب الحالة الكارثية للمستشفيات في سوريا بعد عقد من الحرب الأهلية والنقص الحاد في المهنيين الطبيين، يترك ملايين الأشخاص في خطر التعرض لعواقب وخيمة إذا أصيبوا بالعدوى. ويشكل أطباء الطوارئ 0.3 في المائة فقط من العاملين في المستشفيات العامة في البلاد ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

قالت هيسلر: "على مدى سنوات، هاجمت الحكومة السورية وحلفاؤها الروس العاملين الصحيين والمرافق الصحية كاستراتيجية حرب، ما أدى إلى تدهور النظام الصحي وعدم تجهيزه للاستجابة للوباء".

منذ بداية النزاع في عام 2011، وثقت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان 595 اعتداء على المرافق الصحية في سوريا. وأرجع التنظيم نحو 90 بالمئة منهم إلى الحكومة السورية أو حلفائها الروس، كما سجل مقتل 923 طبيبا.

وتابعت أن بعض أجزاء سوريا لا تحصل على المياه النظيفة أو الصرف الصحي أو الكهرباء. انتشار الحرمان يعني أن الأقنعة والصابون يأتيان في آخر قائمة التسوق. غالبًا ما تكون الظروف في مخيمات السوريين النازحين بسبب الحرب أسوأ، حيث أدى الصرف الصحي والازدحام إلى انتشار الأمراض.

قال كيرين بارنز، المدير القطري لمؤسسة ميرسي كور في سوريا، في مارس: "المسافة الاجتماعية خيال في المخيم، لكن إذا أردنا منع تفشي المرض على نطاق واسع، فإننا بحاجة إلى جعله حقيقة واقعة. من أجل الحصول على الرعاية، اضطر العديد من مرضى فيروس كورونا إلى دفع رشاوى لدخول المستشفى وإمدادات الأكسجين، وفقًا لتقرير أطباء من أجل حقوق الإنسان الصادر يوم الأربعاء".

وأشارت هيسلر إلى توقف المساعدات عبر الحدود، والوصول غير العادل للرعاية الصحية، والتفاوتات الشديدة في توزيع الحكومة للإمدادات الإنسانية لشرح سبب "تعرض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للوباء وكذلك للأمراض الأخرى للخطر الشديد. هناك أيضًا قدرة اختبار قليلة ونقص في معدات الحماية الشخصية".

قال عامل إنساني يركز على جنوب سوريا لباحثي المجموعة: "لا أعلم أننا سنعرف أبدًا الحجم الحقيقي لذلك. يجب أن يكون عدد القتلى في عشرات الآلاف، إن لم يكن أعلى. كل سرير ممتلئ".