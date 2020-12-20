رابط منصة إحكام ehkaam.sa والمستندات المطلوبة لإثبات ملكية العقارات

بدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية البحث والاستعلام عن رابط منصة إحكام الالكترونية والتي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ منصة إحكام في استقبال طلبات إثبات ملكية العقارات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك للعقارات التي لاتحمل أي صكوك من أجل إثبات ملكيتها.

منصة إحكام

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق منصة إحكام الالكترونية من أجل أن تقوم باستقبال طلبات تملك العقارات بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية، حيث قامت منصة إحكام بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل تسجيل ملكية العقارات للمواطنين.

إثبات ملكية العقارات عبر منصة إحكام

وقد أعلن الأستاذ إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة قيام الهيئة بإطلاق منصة إحكام الالكترونية من أجل النظر في الطلبات المقدمة لتملك العقارات داخل المملكة العربية السعودية، حيث سيتم النظر في الطلبات المقدمة من قبل لجنة من الهيئة قبل البت في إثبات ملكية هذه العقارات لمن تقدموا في تسجيل العقارات الخاصة بهم.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التملك عبر منصة إحكام

وكان الأستاذ إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أوضح أن هناك مستندات يتم طلبها من أجل تقديم طلب التملك عبر منصة أحكام، حيث يجب أن يتوافر طلب التملك على المستندات التالية:

إرفاق رفع مساحي صدار من مكتب معتمد، ويشتمل على الإحداثيات الخاصة بالعقار، ونوعه، وموقعه، وحدوده، ومساحته.

تقديم الوائق الداعمة للتملك أو الإحياء.

بخصوص المصور الجوي فلم يتم طلبه، حيث قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة برفعها من الوثائق المطلوبة، على أن تقوم اللجان بالتحقق من الإحياء، وذلك بحسب المصورات التي تقوم الجهات المختصة بتقديمها للجنة.

أنواع الطلبات التي سيتم قبولها على منصة إحكام

وكان محافظ العقارات قد أعلن أن هناك أربع أنواع من الطلبات سيتم النظر فيها من خلال منصة إحكام، وهذه الطلبات هي :

طلبات التملك: والتي لم يسبق الفصل فيها بحكم مسبق من قبل، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية. طلبات التعديل: وهي الطلبات التي يتم فيها إضافة أو استكمال الإجراءات النظامية، وإضافة البيانات الناقصة على الصكوك التي اكتسبت صفة نهائية. طلبات إثبات التملك للعقارات الواقة داخل حدود الحرمين الشريفين: وهي الطلبات التي كانت منظورة لدى المحاكم المخصصة بالنظر في مثل هذه الطلبات، وذلك طبقاً للأوامر الملكية “بعد الأمر الملكي بتاريخ 1 / 9 / 1428هـ، وقبل الأمر الملكي في 25 / 3 / 1441هـ”، والتي لم يصدر بحيالها أي حكم مكتسب للصفة النهائية من خلال المحاكم المختصة. طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين: في حال إن كانت هذه الصكوك قد اكتسبت صفة نهائية، أو احتاجت إلى تعديل أو إضافة أو استكمال لأحد الإجراءات النظامية.

رابط منصة إحكام الالكترونية

ومن أجل الدخول إلى منصة إحكام الالكترونية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة فكل ماعليكم هو القيام بزيارة موقع منصة إحكام من خلال زيارة ehkaam.sa وذلك من أجل تقديم طلبات تملك العقارات إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل إثبات ملكية العقارات داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في منصة إحكام وتقديم طلبات إثبات الملكية

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد وضعت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الطلبات التي يقوم المواطون بتقديمها من أجل إثبات ملكية العقارات ومن أهم هذه الشروط:

يكون الطلب قد تم تقديمه خلال عام واحد من بداية إطلاق منصة إحكام والتي بدأت عملها في تاريخ 20 ديسمبر 2020.

لم يسبق الفصل في ملكية العقار بأي حكم قضائي يكتسب الصفة النهائية.

لايكون العقار ضمن المواقع التي لايجوز إكتساب ملكيتها بشكل شرعي، أو بموجب القرارات التي قد صدرت عن خادم الحرمين الشريفين.

لايكون العقار نافياً للتصور الجوي أو مخططات تنظيم وجود إحياء في العقار الذي قد تم تقديم الطلب لإثبات ملكيته.