الاستعلام عن فتح حساب في بنك الراجحي في السعودية 2020

بنك الراجحي هو من أهم واكبر البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وتعد الحسابات البنكية من الضروريات ولا يمكن التخلي عنها في عصرنا هذا، ويقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات البنكية التي تساعد العملاء لإدارة شئونهم المالية، واصبح فتح حساب في بنك الراجحي من الأمور السهلة سواء للمواطنين السعوديين أو حتى المقيمين في المملكة، ويمكن للعملاء من خلال الخدمات الإلكترونية فتح حساب دون الذهاب إلى البنك، بالإضافة إلى أن بنك الراجحي يقدم العديد من العروض للمواطنين التي تساعدهم في تيسير أمورهم كالتمويل العقاري وتمويل المشاريع كما أوضحنا سابقا، وسنوضح طريقة فتح حساب بكل سهولة.

أن يكون عمر العميل ثمانية عشر عاما أو أكثر.

يجب إدخال البريد الإلكتروني والبريد الوطني بدون أخطاء.

تقديم البطاقة الشخصية للتحقق منها وتكون سارية المفعول.

يجب أن تكون بيانات العميل كلها خالية من الأخطاء وصحيحة.

أن يكون العميل من المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يقر العميل بأنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعا ونظاما وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى البنك بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية.

. يجب أن تكون مسجلاً في خدمة أبشر لإتمام عملية توثيق معلومات حسابك البنكي الجديد.

لابد أن يكون العميل من المقيمين في المملكة العربية السعودية وليس في خارجها.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالعميل صحيحة.

يجب أن يكون عمر العميل ثمانية عشر عاما أو اكثر.

يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

التأكد من كافة الشروط والأحكام الإلكترونية والموافقة عليها.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي لإنشاء الحساب.

بعد قراءة الشروط والأحكام الإلكترونية للبنك لابد من الموافقة عليها بوضح علامة صح فى المربع الظاهر أمامك.

تظهر لك الصفحة التالية والتي يتم فيها ملئ البيانات الخاصة بالعميل.

سجل البيانات الوظيفية من جهة العمل والعنوان ورقم الهاتف.

سجل البيانات الخاصة بدخلك المادي والبيانات الخاصة بأسرتك وأرقام هواتفهم.

اختار الفرع المناسب من بنك الراجحي لك،والذي سوف يتم من خلاله فتح الحساب.

وأخيرا التأكد من البيانات التي قام بإدخالها العميل وتقديم الطلب بنجاح.

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي لإنشاء الحساب.

بعد قراءة الشرو والأحكام الإلكترونية للبنك لابد من الموافقة عليها بوضح علامة صح في المربع الظاهر أمامك.

كتابة البيانات ومعلومات الاتصال الخاصة بالعميل.

كتابة البيانات المتعلقة بالدخل المادي.

ملئ البيانات الوظيفية وجهة العمل وعنوان العميل ورقم الهاتف.

اختار الفرع المناسب من بنك الراجحي لك، والذي سوف يتم من خلاله فتح الحساب.

التأكد من صحة بيانات التي أدخلتها من خلال الخدمة الإلكترونية.

سيصلك رسالة نصية للتأكد من فتح حسابك بالبنك.

بعد فتح الحساب، عليك بالتوجه إلى الفرع الخاص بك خلال 30 يوم لاستكمال الإجراءات وللحصول على بطاقة البنك الألي (الفيزا كارد).

شروط فتح حساب في بنك الراجحيشروط فتح حساب للمقيمينطريقة فتح حساب في بنك الراجحيطريقة فتح حساب جارى للمقيمينالحساب المتميز في بنك الراجحي ومميزاته

يقدم بنك الراجحي خدمة الحساب المتميز للعملاء المتميزين، ويوفر الحساب المتميز الكثير من الخدمات المصرفية للعملاء لديه، وذلك من اجل تقديم افضل مستويات الخدمات المصرفية على مستوى دولي وحساب التميز له الكثير من المزايا وهى كالتالي :

يتوفر مدير علاقات خاصة بالعملاء المتميزين إذا كان العميل يحتفظ برصيد 350 ألف ريال سعودي على الأقل خلال 6 اشهر.

استقبال العميل في صالات متميزة في أي فرع من فروع البنك.

الحصول على بطاقة ائتمان بلاتينية أو ماستر كارد وبطاقات ائتمان إضافية لأفراد العائلة.

يمكنك إيداع ما يقرب إلى 200 ألف ريال سعودي من أي صراف تابع للبنك.

التحويل المجاني لأي حساب داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

يمكنك عن طريق النت أو الصراف الألي يوميا تحويل ما يقرب إلى 250.000 ريال سعودي إلى حسابات أخزي.

يمكن استخدام الخدمة المصرفية من خلال الهاتف بشكل مجاني طوال 24 ساعة.