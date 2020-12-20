قرض يصل الي 60.000 ريال سعودي بدون فوائد وبدون احتياج الكفيل

يقدم منتج أهل التابع لبنك التنمية الاجتماعية السعودي المعروف ببنك التسليف والادخار أهم التمويلات الشخصية، والتي يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الحصول علية، حيث يقدم منتج أهل الكثير من التمويلات المختلفة وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، حيث أنه يقدم العديد من التسهيلات في تقديم تمويلاته، ويتميز أنه متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويصل التمويل المقدم من منتج أهل الي 60 الف ريال سعودي ولا يشترط البنك إلي وجود الكفيل والقرض بدون هامش ربح وبدون فوائد مالية وبفترة سداد تصل الي خمس سنوات تسديد من بعض الحصول علي التمويل، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الاخباري” كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية، وشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.شروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية
حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض بمبلغ يصل الي 60.000 ريال سعودي ولا يحتاج إلي وجود الكفيل، وبدون فوائد نهائي، والتمويل بدون هامش ربح وبفترة سداد تصل الي 5 سنوات تقسيط من بعد الحصول علي التمويل، ويمكن لبعض المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية، ولاكن بعد أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة.
- لا يمكن الحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية الا إذا كان المواطن سعودي الجنسية فقط.
- يجب أن يتم تسديد جميع الأقساط المتبقية في خلال خمس سنوات فقط.
- يجب أن يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن 18 عاما.
- يجب أن لا يزيد عمر العميل المتقدم عن 55 عاما.
- يجب أن لا يزيد عمر العميل المتقاعد للحصول علي التمويل 70 عاما.
- يجب أن لا يقل الحد الادني للراتب الشهري 2000 ريال سعودي.
- لا يمكن للمواطن المتقدم علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية إذا كان حاصل علي قروض من بنوك أخري ولم يتم سداد هذه القروض.
- يجب أن يتم توفير جميع الضمانات المطلوبة ويحتاج الي موافقة الكفيل طبقا لنموذج 105.
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