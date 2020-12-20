رابط منصة إحكام تسجيل الدخول لاسْتملاك العقارات في السعودية

رابط منصة إحكام تسجيل الدخول داخل المملكة العربية السعودية التي يحصل المواطن من خلاله على الوحدات السكنية، وينتظر العديد من المواطنين أن يقع عليهم الاختيار في استلام العقارات السكنية، حيث يوجد العديد من المواطنين يقطنون في عقارات ليس لها أي إثباتات لتلك العقارات، وتقوم منصة إحكام وزارة الإسكان بحل أزمة كبيرة للعديد من المواطنين السعوديين، وتقوم الحكومة السعودية دائما على توفير كافة الخدمات للمواطنين السعوديين، حيث تهتم الحكومة بجميع الفئات وتعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وتوفير حياة كريمة مستقرة لكافة المواطنين، و قد تقدم العديد من المواطنين بطلبات استلام وحدات سكنية من إحكام ، والآن هم في انتظار معرفة نتيجة التقديم وكيفية الحصول على تلك الوحدات، ومن خلال السطور التالية سنوافيكم بكيفية الاستعلام عن نتائج التقديم لمنصة إحكام.

رابط منصة إحكام تسجيل الدخول

قامت وزارة الإسكان السعودية بمساعدة المواطنين السعوديين على الاستعلام عن نتائج تقديم طلبات استلام الوحدات السكنية، وذلك من خلال تخصيص رابط لمنصة إحكام، يمكن لجميع المواطنين الدخول على الرابط والاستعلام عن كل ما يتعلق بمنح الوحدات السكنية المقدمة من الوزارة، وذلك يعد من الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية للمواطنين، بهدف تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

يشترط أن يكون الطلب المقدم من المواطن قد مر عليه عام إلى 5 جمادى الأول 1442

كما يجب أن يكون العقار المراد إثبات مليكته من المواقع السكنية التي لا يجوز فيها الملكية حسب اللوائح والقوانين والأوامر

ألا يكون قد حكم على هذا العقار في أي منازعات أو خلافات قانونية

عدم وجود إحياء في العقار المراد إثبات ملكيته وذلك وفقاً للأمر السامي رقم 21679، ووفقاً للمُصورات الجوية.

شروط الحصول على الوحدات السكنية من إحكام

أعلنت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط والمستندات لاخذ الوحدات السكنية المقدمة من الوزارة وتتضمن تلك المستندات:

يشترط إحضار من إحدى مكاتب المساحات رسم مساحي يتضمن نوع وشكل العقار ومواصفاته، وأضلاعه ومساحته

لابد أيضاً من وجود وثائق التملك و الإحياء

جدول لبيانات الأرض الواقع عليا العقار يتضمن اسم المالك، ويوجد فيه اسم المدينة ومساحة الأرض

لابد من إحضار تقرير مساحي عليه الختم من المكتب الهندسي.

المستندات المطلوبة لاستلام العقارات

الهيئة العامة لعقارات الدولة

أتاحت الحكومة السعودية التقديم على الرابط الرسمي للحصول على الوحدات السكنية أو الاستعلام عن كل ما يخص العقارات، وقد أكدت الهيئة العامة للعقارات ردا التساؤلات المتعددة من قبل المواطنين الذين سبق لهم التقديم على استملاك الأراضي والعقارات داخل المحاكم الشرعية أن عليهم التوجه إلى الرقم الخاص بهم لمعاملة الاستحكام الموجودة بالمحكمة الشرعية، وذلك من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية وأكدت الهيئة العامة للعقارات أنه من الممكن للمواطنين أن يتقدموا بطلب استملاك على عقار واحد فقط في كل تقديم، ولابد أن يكون الرفع المساحي من قبل المكاتب الهندسية، والمكاتب المساحية فقط ولابد أن تكون معتمدة من قبل الأمانات والبلديات وذلك عام ويطبق على جميع المحافظات والمدن داخل المملكة العربية السعودية ويشترط أن يكون الطلب مستوفي الموقع والاحداثيات الخاصة بالعقار والأرض المبني عليها وكذلك الأضلاع والمساحة وكافة مواصفات المبنى المراد استملاكه.

تملك منصة إحكام العديد من المميزات الهامة للمواطنين السعوديين والتي تهدف إلى إستقرار المواطن السعودي وإثبات ملكيته لمنزله

العديد من المميزات الهامة للمواطنين السعوديين والتي تهدف إلى إستقرار المواطن السعودي وإثبات ملكيته لمنزله تقوم الهيئة العامة للعقارات بالمساهمة في إثبات ملكية الأراضى والعقارات لأصحابها

المساهمة في إنشاء بيئة عقارية للمواطنين موثوقة ومملكة لأصحابها بعقود ومستندات موثقة وسليمة

يوجد العديد من المواطنين يسكنون في عقارات لايملكون لها اثباتات أو عقود ملكية موثقة، تقوم الهيئة العامة للعقارات باستهلاك تلك المباني العقارية من خلال تقديم الطلب لـ منصة إحكام

بعد استيفاء الشروط المطروحة من قبل الهيئة، تقوم الهيئة بتثبيت ملكية للعقارات

تعمل الهيئة على تعزيز التنمية الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات منصة إحكام العقارية

أولاً الدخول على منصة إحكام من خلال الرابط التي أطلقته الحكومة السعودية و الهيئة العامة للعقارات والذي سنقوم بتوفيره فور إطلاقه

من خلال الرابط التي أطلقته الحكومة السعودية و والذي سنقوم بتوفيره فور إطلاقه رفع المستندات والوثائق المطلوبة التي حددتها الهيئة

أو يمكنك التواصل مع الهيئة من خلال الرقم الموحد لـمنصة إحكام “920035544” واو التواصل على الحساب الخاص للهيئة عبر موقع تويتر وسيقوم فريق الدعم بالرد على جميع استفساراتكم.

خطوات التقديم في منصة إحكام