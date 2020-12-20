طريقة التسجيل في منصة إحكام لتملّك العقارات عبر موقع EHKAAM الرسمي

يتساءل الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريق التسجيل في منصة إحكام التي أطلقتها الحكومة بالمملكة لكي تمنح الأشخاص صكوك عقارية في حالة تقديم طلب لذلك الأمر في حالة رغبتهم في ذلك، وقدمت هذه الخدمة إلكترونياً لكي توفر الوقت والجهد على المواطنين، ولا يضطر المواطنين النزول من منازلهم، فقط عبر الإنترنت والموقع الإلكتروني.

منصة إحكام الرقمية بالمملكة

هي واحدة من المنصات الإلكترونية الخاضعة لهيئة عقارات الدولة وتسعى لتمكين المواطنين للحصول على عقارات لا يملكون لها وثائق، فأعلنت المملكة عن تقديم طلب للحصول على صك ملكية والتسجيل عبر منصة إحكام وسوف يتم مراجعة الطلب والرد عليه في أسرع وقت ممكن.

التسجيل في منصة «إحكام»لتملّك العقارات

يبحث الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل عبر هذه المنصة لذا سوف نوضح لكم بعض الخطوات التى تُفيد التسجيل عبرها:

أولاً التوجه مباشرة إلى موقع منصة إحكام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي إحكام.

يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة والوثائق واتباع باقي الخطوات بدقة.

في حال كان لديك حساب سابق، تقوم بإدخال رقم الهوية والرقم السري.

أو تضغط إنشاء حساب، وتدخل البيانات التالية، اسم المستفيد، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم اضغط أقر بالالتزام بقوانين البوابة، وانشاء حساب.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات والتأكد من صحتها تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

رابط منصة إحكام الرقمية

أعلنت الهيئة العامة للعقارات عن إمكانية التسجيل عبر المنصة للحصول على صكوك عقارية في كافة مدن المملكة العربية السعودية بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة وبعدها يتم تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها إلكترونياُ يوم 5/5/1442، لذا يُمكنك التوجه إلى المنصة مباشرة وبدء عملية التسجيل لإثبات ملكية العقارات.