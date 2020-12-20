رابط تسجيل منصة احكام الرقمية لعقارات الدولة في السعودية وخطوات تقديم طلب امتلاك عقار من موقع spga.gov.sa

منصة أحكام الرقمية الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية اليوم يبحث عنها أعداد كبيرة من مواطني المملكة العربية السعودية عقب أن تم إطلاقها طبقاً للشروط والاحكام والمستندات المطلوبة للحصول على فرص امتلاك عقار سكني فى ظل رغبات الحكومة السعودية على توجيه شتى المساعدات والفرص أمام مواطني المملكة العربية السعودية للحصول على عقار سكني.

منصة أحكام الرقمية

تم صباح هذا اليوم الموافق ميلادياً الأحد 20-12-2020 تفعيل منصة أحكام الرقمية التي أصبحت منذ تمام الخامسة مساء حسب توقيت المملكة العربية واحدة من أكثر المنصات والمواقع السعودية بحثاً داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عقب طرحها بشكل رسمي لتكون تحت خدمة كل مواطن سعودي على رأس الساعة، حيث شهدت الاونة الاخيرة المملكة العربية السعودية اعماراً للعديد من الاحياء السعودية الجديدة لطرح فرص التسجيل عليها من هيئة العقارات السعودية، حيث فى الاونة الاخيرة واجه العديد من مواطني المملكة العربية بعض من المشكلات وذلك عقب انتشار العديد من الاحياء السعودية دون وجود صكوك تثبت ملكيتهم لها، على أن تأتي منصة أحكام لاستقبال رغبات المواطنين على الحصول على ملكية تلك العقارات على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل على المنصة بأسلوب إلكتروني.

كيفية التسجيل فى منصة أحكام

بامكانكم التسجيل على منصة أحكام الرقمية من خلال التسجيل على رابط منصة احكام وتدوين اسم المستخدم وجميع البيانات المطلوبة للتسجيل، علماً على ضرورة تسجيل جميع البيانات والأوراق والمستندات اعتباراً من هذا تاريخ اليوم الموافق ميلادياً 20-12-2020، على ان نتابع مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيالها.