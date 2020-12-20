بالفيديو : الملك والامير حسين يشاركان بتمرين القوات الخاصة

دوت الخليج :- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت الامير حسين في تمرين نشامى القوات المسلحة . ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة عبر الفيس بوك فيديو لجلالة الملك وهو يشارك بالتمرين . فيديو :

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