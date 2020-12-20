حكومة كردستان تدعو الأمم المتحدة للتدخل لحل المشاكل العالقة مع بغداد

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى اليوم الأحد الأمم المتحدة إلى أن تلعب دورها الفعال للتوصل لاتفاق مع بغداد يضمن تأمين الحقوق والمستحقات المالية للاقليم بموجب الدستور، خلال لقاء جمعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت.





وأضافت الحكومة، فى بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية، أن بارزانى اجتمع اليوم ببلاسخارت وبحثا الوضع فى العراق وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، ولا سيما آليات حل المشاكل العالقة بين الجانبين". وأشار بارزانى خلال الاجتماع إلى أن "إقليم كردستان لم يبق أى مبرر لحكومة بغداد فى سبيل تسوية الإشكالات سعيا للتوصل إلى اتفاق على أساس الدستور"، معربا عن أسفه لاستخدام مسألة الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان. وأكد رئيس حكومة كردستان أن "الحكومة الاتحادية، وطيلة العام الجارى 2020، لم ترسل ولو جزءا من الرواتب".

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