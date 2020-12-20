تأجيل فعاليات منتدى مئوية زايد حكيم العرب لاستكمال الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا لـ "منتدى مئوية زايد حكيم العرب" عن تأجيل موعد إقامة حفل إفتتاح المنتدى وفعالياته المرافقة إلى موعد لاحق يجرى العمل على تحديده بالتشاور مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومع الجهات المعنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات تنظيمية ولوجستية تضمن كافة الاحتياطات الواجب إتباعها فى ظل جائحة كورونا التى تعانى منها المنطقة والعالم.





ويعد هذا الحدث الأول من نوعه الذى كان مقرراً إقامته فى الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2020 يأتى كمبادرة عربية لتكريم حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فى بيت العرب الكبير "جامعة الدول العربية" تقديراً وتكريماً للمواقف الخالدة والسيرة الإنسانية الطيبة لحكيم العرب.

وقد أعدت اللجنة التنفيذية للمنتدى، التى تم تشكيلها من الهيئة العربية للبث الفضائى والشبكة العربية للبث المشترك، برنامجاً ضخماً من الفعاليات ليليق بالمكانة الرفيعة التى تحظى بها شخصية حكيم العرب لدى شعوب وقادة المنطقة والعالم حيث كان من المقرر إفتتاح المنتدى فى 22 ديسمبر 2020 فى القاعة الكبرى لجامعة الدول العربية بحضور مندوبى الدول الأعضاء وبتغطية إعلامية بمشاركة مؤسسات إعلامية مصرية وإماراتية وعربية ثم تمتد فعالياته المرافقة لليومين التاليين فى فندق كونراد القاهرة برعاية رئاسة مجلس الوزراء فى مصر.

حيث كان من المقرر فيه افتتاح معرض قصة وطن "زايد حكيم العرب" بتنظيم من "مؤسسة وطنى الإمارات" ومتضمناً قسماً خاصاً من أرشيف الجامعة العربية لصور تُعرض لأول مرة عن المحطات التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالإضافة إلى برنامج تلفزيونى عن المنتدى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر يُنقل فى بث تلفزيونى مشترك مع قنوات إماراتية وعربية.

كما كان مقرراً إنعقاد ندوات تقدم فيها أوراق عمل من ثمان دول عربية حول المبادرات الإنمائية والمواقف الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم إختتام الفعاليات بالكشف عن التصميم الهندسى للنُصب التذكارى الذى من المقرر بناؤه فى مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

وصرحت إدارة المنتدى أن قرار التأجيل يأتى تأكيداً لأهمية هذا الحدث الكبير وحجم التحضيرات التى يتوجب تنفيذها لإخراج المنتدى وفعالياته بما يليق بشخصية حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذى أجمعت كل الشعوب على حبه وإحترامه واستلهام الخير من سيرته الطيبة.