شركة طيران العال الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب 22 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها ستسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر الجارى، وأن الطائرة ستحمل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا.





وأشارت مصادر مطلعة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتى ستحمل رقم (إل.واى555)، 6 ساعات.

وأضافت: "تأتى الرحلة، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات فى وقت سابق من الشهر الجارى".

وأعلنت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن "التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة".

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضى، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وكجزء من هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء.

وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، إن "الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكى والملك المغربى محمد السادس".