وأشارت مصادر مطلعة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتى ستحمل رقم (إل.واى555)، 6 ساعات.
وأضافت: "تأتى الرحلة، عقب اتفاق تم بوساطة أمريكية، وافق فيه البلدان على تطبيع العلاقات فى وقت سابق من الشهر الجارى".
وأعلنت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن "التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة".
وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضى، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وكجزء من هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء.
وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، إن "الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكى والملك المغربى محمد السادس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة طيران العال الإسرائيلية تسير أول رحلة للمغرب 22 ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.