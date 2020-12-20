العراق: ثلاثة صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا، واطلاق منظومة السيرام داخل المنطقة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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