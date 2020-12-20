ألمانيا تقرر حظر السفر إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

وكتبت فيتز فى حسابها على "تويتر" بحسب "سبوتنيك" : "بعد تقارير عن حدوث طفرة فى فيروس كورونا، تعتزم الحكومة الألمانية تقييد الحركة بين ألمانيا والمملكة المتحدة، وكذلك جنوب أفريقيا .. تجرى حاليًا صياغة لائحة.. الحكومة الفيدرالية على اتصال بالشركاء الأوروبيين".
وفرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها، اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.
وقال وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، اليوم إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.
وأكد المجلس الاستشارى البريطانى، المعنى بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسى، أمس السبت، ظهور نوع جديد من فيروس كورونا فى البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدًا من الحذر من السكان.
ووفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معديًا بنسبة 70٪ أكثر من المعتاد، فلا يزال هناك ما يشير إلى أنه أكثر خطورة من فيروس كورونا المستجد.
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