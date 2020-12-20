ماذا يعرف العالم عن سلالة كورونا الجديدة؟

سلالة جديدة من فيروس كورونا تجتاح لندن وجنوب إنجلترا. يعتقد العلماء أنها أكثر عدوى بكثير من السلالات الأخرى، ما أدى إلى قيود مشددة في المنطقة وحظر الرحلات الجوية داخل أوروبا من بريطانيا.

نشرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، بعنوان "ما الذي نعرفه على طفرة الفيروس الجديدة؟"، وأشارت إلى حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال فيه إن المتغير الجديد سريع الحركة للفيروس قابل للانتقال بنسبة 70٪ أكثر من السلالات الحالية، ويبدو أنه يقود إلى ارتفاع سريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا.

ومع ذلك ، قال إنه "لا يوجد دليل يشير إلى أنه أكثر فتكًا أو يسبب مرضًا أكثر خطورة" أو أن اللقاحات ستكون أقل فعالية ضده.

نبهت بريطانيا منظمة الصحة العالمية إلى أن السلالة الجديدة - التي تم تحديدها الأسبوع الماضي - كانت السبب المحتمل لزيادة عدد الإصابات، وهو ما يمثل حوالي 60 ٪ من حالات الإصابة في لندن.

سجلت ما يزيد قليلًا عن 1100 حالة كورونا بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى يوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن الصحة العامة في إنجلترا. تم اكتشاف السلالة أيضًا في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.

ردًا على زيادة الإصابات، أعلن جونسون عن قرار بالبقاء في المنزل للعاصمة وجنوب شرق إنجلترا، حتى 30 ديسمبر على الأقل، لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي يوم السبت "نستعلم عن الأمر ونحن نمضي قدما، لكننا نعرف بالفعل ما يكفي، للتأكد من أننا يجب أن نتحرك الآن. عندما يغير الفيروس طريقة هجومه، يجب أن نغير أسلوبنا في الدفاع".

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز:"نظرًا لمدى سرعة انتشار هذا النوع الجديد، سيكون من الصعب جدًا إبقاؤه تحت السيطرة حتى يتم طرح اللقاح".

الطفرات الفيروسية ليست غير عادية، وقد وجد العلماء بالفعل الآلاف من الطفرات المختلفة بين عينات فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن غالبية هذه الطفرات ليس لها أي تأثير على مدى سهولة انتشار الفيروس أو مدى خطورة الأعراض.

في الشهر الماضي ، تم اكتشاف الملايين من حيوانات المنك التي تحمل نوعًا مختلفًا من فيروس كورونا. في أكتوبر، وجد الباحثون أيضًا دليلًا على أن نوعًا من فيروس كورونا نشأ في إسبانيا وانتشر عبر أوروبا. ومع ذلك ، لم يتم العثور على أي من السلالات لزيادة انتشار المرض.

عندما ظهرت السلالة الجديدة في المملكة المتحدة لأول مرة الأسبوع الماضي، كان مسؤولو الصحة يناقشون ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس ناتجًا عن إهمال واسع النطاق أو عدوى السلالة نفسها. بعد إجراء مزيد من التحقيقات، وجد العلماء أن السلالة الجديدة، في الواقع، أكثر قابلية للانتقال بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن السلالة الجديدة لا تؤدي إلى زيادة في حالات المرض الشديد، ولا يسبب آثارًا جانبية أكثر خطورة.

لا يزال الباحثون يقومون بتقييم ما إذا كانت السلالة ستكون أكثر أو أقل تقبلًا للقاحات التي يتم طرحها حاليًا. لم يتم التوصل إلى استنتاجات رسمية ، على الرغم من أن السلطات الصحية قالت إنه من غير المحتمل أن الطفرة ستعيق فعالية اللقاحات.

قال ريتشارد نير من "بيوتسينتروم" بجامعة بازل في سويسرا، وأندرياس بيرجثالر من أكاديمية العلوم النمساوية في فيينا إن اللقاحات تولد استجابة مناعية ضد العديد من خصائص الفيروس في نفس الوقت. لذلك ، حتى إذا تغيرت إحدى هذه الخصائص ، فسيظل الجهاز المناعي قادرًا على التعرف على العامل الممرض وحماية متلقي اللقاح.

وقال نهير "لا أرى أي سبب يدعو للقلق في الوقت الحالي" لكنه أضاف أنه من الضروري مراقبة المزيد من التطورات.