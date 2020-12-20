إسرائيل تمنع دخول القادمين من 3 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، حظر دخول الأجانب من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، عقب رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في تلك البلدان.

وألزمت الحكومة الإسرائيلية جميع المواطنين الإسرائيليين العائدين من تلك الدول الدخول في عزل صحي إجباري في فنادق الحجر التي تديرها الدولة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أنه سيتعين على جميع الإسرائيليين العائدين من تلك البلدان الخضوع لاختبار فيروس كورونا، والبقاء في فنادق الحجر الصحي لمدة 14 يوما حتى يتم تأكيد سلبية الفحوصات لمرتين متتاليتين، ويمكنهم المغادرة بعد 10 أيام.

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع 130 راكبا وصلوا من لندن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في فنادق الحجر الصحي فور هبوط رحلاتهم.

كات بريطانيا أعلنت رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا المتسجد في انجلترا تنتشر بشكل أسرع، ما دفع مجموعة من البلدان لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة خوفا من الطفرة الجديدة للفيروس.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا مع ظهور حالة واحدة في استراليا.