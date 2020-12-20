إسرائيل تعلن موعد تسيير أول رحلة طيران إلى المغرب

أعلن شركة طيران إل عال الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها سوف تسير أول رحلة طيران تجارية إلى المملكة المغربية في 22 ديسمبر المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها إن أول رحلة جوية ستضم وفدًا أمريكيًا إسرائيليًا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في أعقاب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ أسبوعين، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.
وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار هذا التطبيع، حيث اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
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