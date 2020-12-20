سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

أفادت قناة "السومرية" العراقية في نبأ عاجل لها منذ قليل بسقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد. وقالت السومرية: "صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد ومنظومة الدفاع الجوي تتصدى بإطلاق النار". وصباح اليوم، أعلن الجيش العراقي العثور على 41 صاروخ كاتيوشا في محافظة صلاح الدين. وذكرت القيادة العامة للجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: "قوة عسكرية نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة حاوي العظيم، عثرت خلالها على كدس للعتاد يحتوي على41 صاروخ كاتيوشا و 25 قنبرة هاون و4 عبوات C4".

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