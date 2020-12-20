رابط تسجيل دخول نظام فارس الجديد sshr.moe.gov الإلكتروني الخدمة الذاتية للمعلمين 1442

رابط تسجيل دخول نظام فارس sshr.moe.gov الإلكتروني الخدمة الذاتية للمعلمين 1442 عبر وزارة التعليم السعودي، يستعلم الكثير من المعلمين والموظفين التابعين لوزارة التعليم السعودية في المملكة عن الرابط الخاص بالدخول إلي نظام فارس، وذلك للحصول على الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تتيحها وزارة التعليم السعودي للمعلمين، حيث يتيح هذا النظام لمديري المدارس المختلفة الخدمات الكثيرة مثل الاستعلام عن طلبات الموظفين والمعلمين، ونظرا لأهمية الخدمات التي يقدمها نظام فارس الإلكتروني، نعرض الرابط الخاص بالدخول، وكذلك خطوات التسجيل المتبعة للدخول إلي النظام.

رابط تسجيل دخول نظام فارس في السعودية 1442

يمكن تسجيل الدخول بشكل مباشر إلي نظام فارس الخدمة الذاتية للاستمتاع بالخدمات التعليمية المختلفة بشكل إلكتروني، والتي توفرها وزارة التعليم السعودية من خلال الدخول بشكل مباشر على نظام فارس الخدمة الذاتية، ومن ثم تسجيل الدخول بسهولة على النظام.

خطوات التسجيل في نظام فارس 1442

يمكن للراغبين في التسجيل في نظام فارس الإلكتروني المطروح من قبل وزارة التعليم السعودية من خلال إتباع هذه الخطوات:

يقوم الشخص بالانتقال إلى نظام النور بشكل مباشر

يقوم المستخدم بالتحويل للغة العربية.

قم بالضغط على إختيار التسجيل كمستخدم جديد.

قم بكتابة الرقم السجل المدني الخاص بك.

قم بإدخال رقم IBAN البنكي في المكان المخصص لذلك.

قم بإدخال بيانات الإتصال مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

قم بإدخال الرقم المرئي الموجود أمامك.

قم بالضغط علي كلمة التنفيذ.

قم بالعودة للصفحة الخاصة بالتسجيل ومن ثم تفعيل المستخدم.

قم بإدخال الرقم المدني الخاص بك.

أدخل رمز التأكيد الذي تم إرساله للبريد الإلكتروني.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة ومن ثم تأكيدها.

قم بالبدء باستخدام النظام والتمتع بالخدمات المتاحة.

خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس

يمكنك تسجيل الدخول إلى الخدمة الذاتية لنظام فارس بسهولة من خلال إتباع هذه الخطوات: