للمبتدئين.. كيف تربح من الإنترنت بدون رأس مال

الربح من الإنترنت أو كيف تربح من النت سؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الأشخاص هذه الأيام، خاصة مع الظروف القهرية العالمية التي دفعت الكثير من الأشخاص إلى البقاء في المنزل لفترات طويلة، لكن في البداية سؤال الربح من الإنترنت هو سؤال خاطئ، فالصحيح أن نقول العمل على الإنترنت ومقابل هذا العمل نحصل على المال، وذلك يتوافق تماماً مع الأعمال التقليدية، لكن الميزة فيه أنه لا يشترط ضرورة الحضور إلى مكان العمل ولا توجد به مواعيد خاصة.

طرق الربح أو العمل عبر الإنترنت

توجد طرق كثيرة ومتنوعة للعمل عبر الإنترنت، بعض منها تصلح جداً للمبتدئين والذين يمتلكون بعض المهارات التقنية الجيدة، وبعض الطرق الآخر أكثر تطوراً قد تصل إليها في يوم ما بعد أن تتجاوز مرحلة المبتدئين، حينها سوف يفتح لك العمل على الإنترنت مجال كبير لا حدود له تقريباً خاصة على الجانب المادي منه.

1- الربح من تقديم خدمات الفريلانسر

يعتبر هذا المجال أحد أشهر الأعمال المقدمة عبر الإنترنت، وتوجد العديد من مواقع العمل من المنزل الموثوق بها مثل مواقع فايفر Fiverr وموقع فريلانسر FreeLancer وغيرها، ولكي تعمل في مجال الفريلانسر يجب أن تكون لديك أحد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومن أبرز الخدمات التي يتم طلبها كتابة المحتوى للمواقع أو التصميم والترجمة وخدمات البرمجة وغيرها الكثير.

2- الربح من التجارة الإلكترونية

تعتبر التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية سوق واعد جداً، نتيجة حداثة هذا المجال عكس أوروبا وأمريكا، كل المطلوب منك في هذا المجال أن تتعلم كيف تجد أحد المنتجات أو الخدمات المطلوبة في دولتك، ومن بعدها تستخدم وسائل الإعلان الإلكترونية للدعاية لتلك المنتجات وبيعها للمشترين، ويوجد طريقتين في هذا المجال إما أن تكون أنت صاحب السلعة أو تكون أحد المسوقين لها مقابل عمولة على كل مبيعة، لكن يجب عليك أن تدرس المجال أولاً قبل أن تبدأ فيه.

3- الربح من الإنترنت عبر خدمات البرمجة

قد تقدم خدمات البرمجة وتطوير مواقع الإنترنت لشركات آخرى أو أفراد آخرين عبر مواقع الفريلانسر الوسيطة لكن هل تستطيع أن تعمل هذا الخدمات لنفسك وتربح بصورة مباشرة منها، بالتأكيد الإجابة نعم تستطيع عبر امتلاكك قدرات برمجية وإتقان أحد لغات البرمجة أن تصنع تطبيق أو لعبة على الهواتف الذكية أو تصنع موقع لعرض المحتوى عبر الإنترنت وسوف يحقق لك في حالة نجاحه الكثير من الأرباح الجيدة.