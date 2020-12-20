طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً 2021 بأربع طرق، التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي من محبي الألعاب الإلكترونية الحديثة حيث خصلة لعبة فري فاير علي اهتمام الصغير والكبير نظرا لما فيها من مغامرات ممتعة، حيث يتمكن المحبين لهذه اللعبة تحميلها مجاناً، حيث تجاوز أعداد ممن قاموا بتحميل هذه اللعبة المليار، حيث يمكنك تحميلها بكل سهولة من خلال بلاي ستور أو ابل ستور، دور قصة هذه اللعبة فري فاير free fire حول الألعاب القتالية ويفوز بها من يصل إلي البقاء حيث تقوم في صراع مع أكثر من 50 لاعب أو أكثر علي جزيرة، وتقوم بالبحث على الأسلحة حتي تصارع من أجل البقاء، لذا نوضح لكم اربع طرق عبر موقع ثقفني لشحن الجواهر.

يبحث الذي يمارسون لعبة فري فاير دائما على المجوهرات من أجل شراء الأسلحة والملابس من أجل المقاومة حتي النهاية والفوز باللعب ولكن يجد الكثير من المستخدمين صعوبة في الحصول على المجوهرات لذا نقدم لكم بخطوات بسيطة طريقة شحن جواهر فري فاير بالطرق المجانية والمدفوعة والتي تتجاوز الأربع طرق.

الطريقة الأولي: يمكنك شحن الجواهر من خلال الفيزا والذي يجب أن لا يقل عن عن 10 ريال سعودي.

الطريقة الثانية: يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال الاتصال بالرقم التالي (555) ومن ثم يجب عليك إتباع التعليمات، حيث يتطلب منك الضغط علي رقم (1) ثم يقوم بطلب تسجيل كود اللعبة والذي يتكون من مجموعة من الأرقام تتجاوز 14 رقم ثم الضغط علي (9*) بعد الانتهاء من تسجيل الخطوات التالية تتمكن من الحصول علي جواهر فري فاير.

الطريقة الثالثة: تتمكن من شحن جواهر فري فاير عبر إرسال رسالة قصيرة إلي رقم (555) موضح بها كود اللعبة ثم الذهاب إلي اللعبة وتحديد المجوهرات التي ترغب في بشرائها.

تزايدت عمليات البحث حول طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً وكان من أهم الطرق التي تداولها الكثيرون هي تغيير حساب المتجر والتي جاءت كالتالي: