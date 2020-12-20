كم باقي على راتب التقاعد لشهر جمادى الأولى 1442 | دليلك الشامل

كم باقي على راتب التقاعد لشهر جمادى الأول 1442، من المواضيع الهامة التي يتساءل عنها مؤخراً الكثير من المواطنين السعوديين، حيث قامت الجهات المسؤولة عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بتقرير موعد صرف رواتب المتقاعدين 1441 خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما جرت العادة بأنه سيتم صرف كافة رواتب مستحقات المتقاعدين في أحد أيام 24 و25 و26 من الشهر الميلادي، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر جمادى الأول والمواعيد التي حددتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف رواتب عام 1422، كما سنتعرف على طريقة الاستعلام عن الراتب إلكترونيًا بدون الذهاب إلى مكاتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

المؤسسة العامة للتقاعد

كم باقي على رواتب المتقاعدين شهر جمادى الأول 1442، هو سؤال يبحث العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على إجابته، لذلك قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسعودية بتحديد موعد تسليم الراتب للمواطنين، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد في بداية كل عام هجري بإطلاق خطة زمنية وجدول زمني توضح من خلاله المواعيد التي تم تحديدها لصرف رواتب التقاعد للمواطنين طوال العام.

كما تبذل المؤسسة العامة للتقاعد كافة الجهود من أجل ضمان انتظام صرف الرواتب وعدم تأخيرها، لذلك تقوم كافة الجهات المسئولة عن تنظيم المواعيد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازم اتباعها خاصةً في حالة إذا تصادف يوم صرف الراتب مع إحدى العطلات الرسمية أو الأسبوعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

كما تسعي مؤسسة التقاعد العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة جيد يناسب كافة الفئات وخاصةً المتقاعدين، لذلك قامت بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقوم بدورها في مساعدة المواطنين المتقاعدين للحصول على كافة المعلومات والبيانات حول راتب المواطن المتقاعد وذلك إلكترونيًا بدون الذهاب إلى أي مكتب من مكاتب مصلحة التقاعد، كما تعمل بشكل دوري على زيادة رواتب المتقاعدين ليتمكن المواطنين من عيش حياة كريمة.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

تسهيلاً على المواطنين المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية قامت الهيئة العامة للتقاعد بتحديد بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لأي مواطن اتباعها بهدف الاستعلام عن راتب المعاش الخاص به وذلك إلكترونيًا بدون الحاجة غلى بذل أي مجهود.

تتمثل طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد للتأمينات الاجتماعية في النقاط التالية:-

أولاً يقوم المواطن بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول، وذلك من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الظاهرة في أعلى يسار الصفحة، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ومن ثم يقوم بالضغط على زر دخول.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

يقوم المواطن بعد ذلك بالنقر على خدمة التعريف بالمعاش، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي( رقم الهوية – رمز التحقق).

ثم يقوم بالضغط على زر “استعلام”.

بعد الانتهاء من إتمام كافة الخطوات السابقة بشكل سليم فسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالراتب التقاعدي الخاص بالمواطن بنجاح.

كم باقي على راتب التقاعد لشهر جمادي الأول

رداً على سؤال كم باقي على راتب التقاعد لشهر جمادي الأول 1442، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن تاريخ نزول رواتب المتقاعدين.

“حيث سيتم صرف الراتب في يوم الخميس الـ 9 من جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020″.

كما قامت بإصدار جدول زمني توضح من خلاله مواعيد صرف رواتب المواطنين خلال عام 1442، وقد جاء الجدول كما هو موضح بالصورة:

كيفية التأكد من إيداع راتب المتقاعد



عادةً ما يرغب العديد من المواطنين السعوديين التأكد من إيداع راتب المعاش الخاص بهم في حسابهم، لذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بوضع عدة طرق مختلفة تمكن المواطن من التأكد من دخول الراتب في حساب المواطن.

تتمثل هذه الطرق البسيطة في النقاط التالية:-

أولاً يمكن لأي مواطن التأكد من إيداع الراتب من خلال الاتصال على الأرقام الموحدة الخاصة بهيئة التقاعد العامة بالمملكة العربية السعودية” 8001248889 “.

“. أو من خلال التواصل مع الدعم الخاص بقسم الاستعلامات على الموقع الرسمي التابع لمؤسسة التقاعد.

كما يمكن للمواطنين المتقاعدين التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة “ [email protected] ” وذلك للحصول على كافة الاستفسارات والخدمات بسهولة.

” وذلك للحصول على كافة الاستفسارات والخدمات بسهولة. أو عن طريق التواصل مع خدمة عملاء المؤسسة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” @PPA-CARE.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين، وبذلك نكون قد قدمنا إجابة مفيدة لسؤال كم باقي على راتب المتقاعدين، كما قدمنا بتوضيح طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد للمواطنين إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى مصلحة التقاعد.