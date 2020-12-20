تردد قناة الزمالك HD الجديدة 2021 Zamalek علي النايل سات

يبحث عدد كبير من متابعي ومحبي نادي الزمالك عن تردد قناة الزمالك الجديدة من أجل متابعة جميع أخبار النادي ومتابعة جميع البرامج الإخبارية والهامة التي تنقل جميع أخبار نادي الزمالك بشكل مستمر، وتعد قناة الزمالك من القنوات الجديدة التي أطلقت منذ سنوات قليلة جداً وأصبحت من القنوات الهامة التي يبحث عنها الآلاف يوميا لمعرفة التردد الجديد الخاص بها واستقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الزمالك

يمكن لجميع محبي نادي والزمالك والراغبين في متابعة جميع أخبار النادي وجميع البرامج التي يتم عرضها على القناة الخاصة بالنادي وتحليل جميع المباريات ونقل جميع أخبار اللاعبين وأيضا أخبار كرة السلة والطائرة وجميع الأحداث الرياضية المتعلقة بالنادي يمكنهم جميعا استقبال تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات وتشغيلها بكل سهولة.

التردد: 12020.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 6/5.

تتميز قناة الزمالك أنها تقدم كل شيء متعلق بالرياضة داخل نادي الزمالك من كرة قدم أو سلة أو طائرة وجميع أنواع الرياضات المختلفة مع نشر أحدث الأخبار الحصرية المتعلقة بالنادي لكي يستطيع محبي نادي الزمالك معرفة المستجدات الأخيرة داخل النادي، وأيضا متابعة المباريات المحلية التي تحصل القناة على حقوق البث الخاصة بها في بعض الأحيان.

تردد قناة الزمالك المفتوحة

من المميزات الرائعة أن قناة الزمالك هي قناة مفتوحة ومجانية يمكنك الحصول عليها بكل سهولة علي القمر الصناعي نايل سات وتشغيل القناة من خلال التردد المتواجد أعلى هذا الموضوع والاستمتاع بمشاهدة جميع أخبار ومباريات نادي الزمالك بشكل حصري من خلال القناة الرسمية الوحيدة الخاصة بالنادي على التلفزيون.