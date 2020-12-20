عمان : العثور على جثة متفحمة لشخص في ماركا

دوت الخليج :- عثرت الاجهزة الامنية ليلة السبت الاحد على جثة شخص بحالة تفحم في منطقة ماركا بعمان . وقال مصدر : اسعف للمستشفى في منطقة ماركا متوفيا شخص عثر عليه بحاله تفحم . واضاف : تبين ان الشخص يعاني من اضطرابات نفسية وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي .

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