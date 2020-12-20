الجامعة العربية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، فى بيان أصدره اليوم عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية.
كما أعرب أبو الغيط، عن تقديره للجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التى تسعى لسد الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة.
وأكد أبو الغيط، أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المسلح وتسوية الأزمة، وتغليب مصلحة الشعب اليمنى.
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