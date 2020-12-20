عاجل.. الحكومة التونسية تكثف جهودها لكشف ملابسات العملية الإرهابية بالقصرين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الحكومة التونسية طلب من وزيرى الدفاع والداخلية تكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية الإرهابية التى راح ضحيتها شاب فى منطقة القصرين.





وبحسب "روسيا اليوم"، عثرت عائلة فى منطقة حاسى الفريد بولاية القصرين التونسية على جثة ابنها مقطوعة الرأس، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم. وأكد خال الضحية نجيب الذيبى فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، أن ابن أخته عقبة ذيبى البالغ من العمر 32 سنة، تعرض للذبح من قبل مجموعة إرهابية، عندما كان بصدد رعى الأغنام بعد اتهامه بنقل معلومات عنهم إلى الوحدات الأمنية. ولفت نجيب الذيبى، إلى أن عملية الذبح تمت أمام شقيقى الضحية وابن عمه بعد أن تم ربطهم بالحبال قبل إطلاق سراحهم فور استكمال الجريمة.

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