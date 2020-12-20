برلين تؤكد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من الليلة 

أكد وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف هذه الليلة وفرض قيود على الرحلات من جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم الاثنين.

برلين تؤكد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من الليلةكورونا يطبق "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل 10 أيام من موعده

وقال سبان في تصريح لقناة "ARD TV": "الطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي تم تحديدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا هي حدث متوقع للوباء لكن الانتشار الأسرع للفيروس، وحدوث هذه الطفرة يغير الكثير".

وأضاف: "لذلك، من المهم قطع الاتصالات مع ألمانيا ودول أوروبا كافة".

وتابع، أن "المعلومات قليلة حتى الآن، وأن السلطات بحاجة إلى التصرف بحذر".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.