بعد حادث القرصنة.. رئيس الأمن الإلكتروني السابق في أمريكا يدعو إلى عدم التصعيد ضد روسيا

رفض كريستوفر كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، دعوات المشرعين للانتقام ردًا على هجوم إلكتروني واسع الانتشار على سلسلة من الوكالات الحكومية.

وأخبر كريبس مراسل CNN جيك تابر في برنامج "حالة الاتحاد" أن المشرعين مثل السناتور ميت رومني (ولاية يوتا) الذين طالبوا "برد إلكتروني بحجم أو أكبر" يجب أن يكونوا "حذرين".

وأضاف كريبس: "سأكون حريصًا جدًا على تصعيد هذا الأمر"، داعيًا إلى "محادثة بين الدول ذات التفكير المماثل" حول ما إذا كانت هناك أشكال مقبولة من التجسس الإلكتروني، كما أضاف رئيس الأمن السيبراني الأمريكي السابق، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي بعد إعلان أن تصويت 2020 هو الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.

وفي حديثه في برنامج Meet the Press على قناة NBC، أشار السناتور الجمهوري الأمريكي ميت رومني إلى الاختراق الأخير باعتباره "ضارًا للغاية"، و "غزو" يجب الرد عليه.

كما أنه وضع هدفًا خاصًا في تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن خرق البيانات، قائلًا "لقد أدركنا أن الرئيس لديه نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بروسيا".

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وقال السناتور الأمريكي مارك وارنر، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بدوره ، لـ ABC إن الهجوم الإلكتروني لا يزال مستمرًا ، معترفًا بأن المسؤولين لم يحددوا بعد نطاقه الكامل.

وقال وارنر: هذا في تلك المنطقة الرمادية بين التجسس والهجوم، وإن كان يدعم دعوات رومني للرد بالمثل، قائلًا إن "على واشنطن أن توضح لخصومها أنه إذا قمت بهذا النوع من الإجراءات، فسنضرب نحن والآخرون".

في يوم الأحد 13 ديسمبر ، أفادت وكالة رويترز عن هجوم اختراق ضخم في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث ذكرت السلطات الأمريكية أن الأهداف الرئيسية كانت حفنة من الوكالات الحكومية البارزة ، بما في ذلك البنتاغون ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية.

وبحسب ما ورد تم تنفيذ الهجوم عن طريق الإضرار ببرنامج شركة سولارويندوز ومقرها تكساس.

وفي يوم الخميس 17 ديسمبر، كشفت شركة مايكروسوفت، التي ساعدت في الرد على الاختراق، عن أنها حددت أكثر من 40 وكالة حكومية، ومركز أبحاث، ومنظمات غير حكومية، وشركات تكنولوجيا معلومات اخترقها المتسللون.

وألقت السلطات الأمريكية على الفور باللوم في انتهاك البيانات على موسكو، حتى أن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس الخيارات "لمعاقبة" روسيا على تورطها المزعوم.

ووفقًا لمصادر وكالة أسوشييتد برس، كان مسؤولو البيت الأبيض مستعدين بعد ظهر يوم الجمعة لإصدار بيان رسمي يتهم روسيا بارتكاب هجوم القرصنة ، لكن توجيهًا جاء في اللحظة الأخيرة بالامتناع عن القيام بذلك.

وفي الوقت نفسه، ألقى الرئيس المنتهية ولايته ترامب بعض الماء البارد على الاتهامات الشاملة ضد موسكو.

أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لأن وسائل الإعلام ستقتحم روسيا دائمًا بدلًا من النظر فيما إذا كانت الصين هي الجاني.

وقلل من شأن الهجوم ووصفه بأنه "أكبر بكثير في وسائل الإعلام الوهمية منه في الواقع".

وكتب ترامب على تويتر: "روسيا وروسيا وروسيا هي الهتاف الأول عندما يحدث أي شيء''.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بثقله يوم الاثنين، ونفى بشكل قاطع المزاعم ودعا السلطات الأمريكية إلى التوقف عن توجيه "اتهامات لا أساس لها ضد الروس".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد اقترح بالفعل أن توقع الولايات المتحدة وروسيا اتفاقية تنص على بذل جهود مشتركة فيما يتعلق بأمن المعلومات. وقال إن الاقتراح سيمكن الجانبين بشكل فعال من "التعاون ومكافحة الجرائم الإلكترونية ، ومحاولات التجسس الإلكتروني ، وما إلى ذلك".

كما تم التطرق إلى الافتقار إلى الأدلة فيما يتعلق بهجوم القرصنة الأخير خلال الخطاب السنوي للرئيس الروسي ، حيث أشار إلى أن المصادر المجهولة التي استشهدت بها وسائل الإعلام هي في الواقع مسؤولون أمريكيون وعملاء استخبارات اتهموا روسيا في وقت سابق بالتأثير على نتيجة الهجوم في 2016 وقرصنة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.