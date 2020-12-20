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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت ولبنان في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في مصر والدول العربية، فدائماً ما يسعى الجميع لمعرفة أسعار العملات الأجنبية مقابل عملاتهم المحلية وخصوصا المهتمين بشؤون البلاد الاقتصادية كإشارة لتعافي اقتصاد بلادهم عند انخفاض مؤشرات هذه العملات أو العكس، وهناك نوع آخر من المتابعين لأخبار أسعار العملات عن كسب وخصوصاً الدولار وهم العاملين المغتربين في البلاد العربية والأجنبية وذلك لتحديد القيمة الفعلية لثمار تعبهم ومجهودهم في الغربة، كما أن هناك شريحة أخرى من المتابعين لأخبار البورصة وتداول العملات وهم المضاربين في هذا المجال ورجال الأعمال الذين يقومون بتحويل وشراء مبالغ هائلة من أجل الاستثمار الخارجي في الدول الأجنبية، ولذلك أتينا إليكم في هذا المقال بأسعار الدولار في مجموعه من الدول الغربية وهم ( مصر، السعودية، الكويت، قطر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، لبنان).
سعر الدولار اليوم الأحد ٢٠ ديسمبر 2020 لكل بلد:
نقدم لكم أسعار الدولار مقابل العملة الواحدة ( جنيه، ريال، درهم، ليره، ……) لكل بلد، متجدد يومياً.
|“الدولة”
|“سعر الدولار اليوم”
|مصر
|15.64
|السعودية
|3.7515
|الكويت
|0.3036
|الأردن
|0.709
|قطر
|3.6418
|لبنان
|1,512
|البحرين
|0.377
|الامارات
|3.6732
هذه هي أسعار العملات الخاصة بالدول العربية السابق ذكرها في مقابل الدولار الأمريكي وتتباين هذه الأرقام يوميا ما بين الصعود والهبوط بنسبه طفيفه جدا، سوف نرصدها لكم يومياً.
ويجب العلم أن هذه الأسعار تمثل أسعار الشراء في البنوك الحكومية والخاصة ويمكن أن يكون هناك اختلافاً طفيف في هذه الأسعار ما بين البنوك الحكومية والبنوك الاستثمارية، فمثلا سعر الشراء في مصر هو 15.64 وذلك في بنك مصر والبنك الأهلي، أما في بنوك المصرف المتحد والإسكندرية وكريدي أجريكول وبلوم والبركة والمصري الخليجي والتجاري الدولي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والمشرق وعودة و6 بنوك أخرى فسعر الشراء هو 15.66 أي أن الفرق لا يذكر والاختلاف يرجع بالتأكيد إلى طبيعة هذه البنوك الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار اليوم في مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت ولبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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