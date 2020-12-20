نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت ولبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في مصر والدول العربية، فدائماً ما يسعى الجميع لمعرفة أسعار العملات الأجنبية مقابل عملاتهم المحلية وخصوصا المهتمين بشؤون البلاد الاقتصادية كإشارة لتعافي اقتصاد بلادهم عند انخفاض مؤشرات هذه العملات أو العكس، وهناك نوع آخر من المتابعين لأخبار أسعار العملات عن كسب وخصوصاً الدولار وهم العاملين المغتربين في البلاد العربية والأجنبية وذلك لتحديد القيمة الفعلية لثمار تعبهم ومجهودهم في الغربة، كما أن هناك شريحة أخرى من المتابعين لأخبار البورصة وتداول العملات وهم المضاربين في هذا المجال ورجال الأعمال الذين يقومون بتحويل وشراء مبالغ هائلة من أجل الاستثمار الخارجي في الدول الأجنبية، ولذلك أتينا إليكم في هذا المقال بأسعار الدولار في مجموعه من الدول الغربية وهم ( مصر، السعودية، الكويت، قطر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، لبنان).

سعر الدولار اليوم الأحد ٢٠ ديسمبر 2020 لكل بلد:

نقدم لكم أسعار الدولار مقابل العملة الواحدة ( جنيه، ريال، درهم، ليره، ……) لكل بلد، متجدد يومياً.

“الدولة” “سعر الدولار اليوم” مصر 15.64 السعودية 3.7515 الكويت 0.3036 الأردن 0.709