انت الان تتابع تفاصيل خبر كورونا لم تنتهي بعد.. سلالة جديدة تهدد العالم مره أخري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعتقد العالم ان جائحة فيروس كورونا قاربت على نهايتها بعد اكتشاف لقاح فايزر وعدة لقاحات اخري، ولكن من الواضح أن الامر لم ينتهي بعد وخاصة بعد تصريح مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، الذي كشف عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة جدا من حيث الانتشار وقد خرجت بالفعل عن السيطرة، وهو ما اضطر بعض الدول اتخاذ التدابير الوقائية تجاه بريطانيا.

وأشار وزير الخارجية البريطانية الى انه تم اتخاذ قرار بإعادة فرض الحجر الصحي في العاصمة لندن وأيضا في جنوب شرق إنجلترا، حيث أكد انه سيكون من الصعب جدا فرض السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا وهو ما دفع إنجلترا لاتخاذ هذا القرار لوضع حد لتفشي السلالة الجديدة، كما أوضح أن هناك خطة لتلقيح حوالي مليون شخص على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة.

نظرا لخطورة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قامت مجموعة من الدول باتخاذ إجراءات وقائية شديدة، حيث قرت هولندا إيقاف رحلات الطيران الى إنجلترا لنهاية العام الجاري، كما قامت بلجيكا بإصدار قرار بحظر الطيران المتجه للملكة المتحدة (إنجلترا) بداية من نصف الليل، إضافة الى إيقاف خطوت السكك الحديدية أيضا، ومن الواضح أن المانيا تتجه نحو اتخاذ إجراءات مماثلة.

وفور مرور بضع ساعات من تصريحات وزير الصحة البريطاني قامت إيطاليا بوقف كافة رحلات الطيران القادمة والمتجهة الى بريطانيا، وتعد إيطاليا الدولة الثالثة من دول أوروبا التي تتخذ مثل هذا الاجراء.

ويذكر ان رئيس الوزراء الإنجليزي بوريس جونسون كان قد اتخذ إجراءات وقائية شديدة للغاية في بعض المناطق وعلى رأسها العاصمة البريطانية لندن أمس السبت، وذلك نظرا لاكتشاف نوعا جديدا من فيروس كورونا سريع الحركة والانتشار، حيث ينتقل بسرعة تتخطي ألـ 70% من السلالات الحالية.

كما أكد جونسون أنه لا يوجد دليل على ان السلالة الجديدة من فيروس كورنا أكثر خطورة أو أن هناك احتمالية لضعف اللقاحات في التعامل معها.

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