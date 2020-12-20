السويد تمنع دخول القادمين من بريطانيا بعد طفرة كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية السويدى لـSVT: "نحن نعد قرارا بحظر دخول المسافرين من المملكة المتحدة، ويجب أن يدخل حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن". وأضاف بحسب "روسيا اليوم" : "من المقرر اتخاذ القرار الرسمى يوم غد الاثنين". وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أعلن أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد فى بريطانيا.

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