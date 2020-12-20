لحظة استهداف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد بهجوم صاروخي | فيديو

ذكرت مصادر أمنية أن عددا من الصواريخ أصاب المنطقة الخضراء في بغداد. واتهم الجيش العراقي "جماعة خارجة عن القانون" بشن الهجوم الذي أصاب مجمعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء.

وتضرر عدد من المباني والسيارات جراء سقوط الصواريخ في المنطقة الخضراء، بحسب بيان للجيش العراقي.