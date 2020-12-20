ألمانيا تكشف احتمالية عدم عمل لقاحات كورونا أمام السلالة الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا أن اللقاحات "فعالة" في مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأثار انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، حالة من الذعر في القارة الأوروبية، حيث سارعت دول عدة إلى وقف الرحلات مع المملكة المتحدة.

وقررت فرنسا تعليق الرحلات الجوية والقطارات مع بريطانيا لمدة 48 ساعة بسبب التفشي السريع للوباء، مع ظهور سلالة جديدة في انجلترا.

واتخذت دول عدة إجراءات مماثلة بتعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، ومن بين تلك البلدان: ألمانيا وأيرلندا والسويد وهولندا وبلغاريا وإيطاليا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الدنمارك وهولندا مع ظهور حالة واحدة في استراليا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أسر انتشارا من السلالات الحالية، مرجحا أنها السبب وراء التفشي السريع للوباء في إنجلترا.