منيو وأسعار مطعم كات لاونج والتواصل مع المطعم

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منيو وأسعار مطعم كات لاونج، من أفضل مطاعم جدة وأكثرها تميزًا هو مطعم كات لاونج أو مقهى القطط، فهو يقدم فكرة جديدة وغريبة لم يتم تجربتها من قبل في الكثير من المطاعم، وهي عبارة عن تقديم المشروبات سواء كانت باردة أو ساخنة مع وجود قطة بجانب الزائرين، وهو ما نال إعجاب الكثيرين من محبي القطط وكذلك لتسلية الأطفال، لذلك هو الاختيار الأفضل عند التفكير في خروجة مميزة والقضاء وقت لطيف.قوانين مطعم كات لاونج
يضع المطعم بعض القوانين الخاص لحماية القطط من شغب الأطفال وإيذائهم، ولضمان الحماية والأمان والهدوء في المكان وهي:
- الأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 سنوات غير مسموح لهم بدخول الكافيه.
- الأطفال من عمر 3 حتى 10 سنوات يسمح لهم بدخول المقهى، ولكن مع شرط تعهد الأهل بأن هناك شخص بالغ سيقوم بمراقبة الطفل والتواجد معه.
مكان مطعم كات لاونج بسيط وسهل فهو يقع في حي الروضة بشارع سعود الفيصل.أوقات عمل كات لاونج
يعمل مقهى القطط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ليلًا طوال أسبوع، ماعدا يومي الجمعة والأحد تكون المواعيد من الرابعة عصراً حتى الثانية عشر منتصف الليل.
قائمة طعام مطعم كات لاونج
وهذا هو منيو مطعم القطط:
جزء المشروبات الباردة
- آيس سولتد كراميل بسعر 20 ريال سعودي.
- آيس موكا بسعر 20 ريال سعودي.
- آيس سبانيش بسعر 20 ريال سعودي.
- آيس لاتيه بسعر 19 ريال سعودي.
- آيس تشوكليت بسعر 16 ريال سعودي.
- آيس أمريكانو بسعر 13 ريال سعودي.
جزء القهوة المقطرة
- كولد برو سعرها 16 ريال سعودي.
- كاليتا سعرها 17 ريال سعودي.
- في 60 سعرها 18 ريال سعودي.
- كيمكس سعرها 19 ريال سعودي.
جزء المشروبات الساخنة
- سبانش لاتيه سعره 20 ريال سعودي.
- موكا سعرها 20 ريال سعودي.
- سولتد كراميل سعره 20 ريال سعودي.
- لاتيه سعره 19 ريال سعودي.
- فلات وايت سعره 17 ريال سعودي.
- كابتشينو سعره 17 ريال سعودي.
- هوت شوكليت سعره 16 ريال سعودي.
- كورتادو سعره 16 ريال سعودي.
- ميكاتو سعره 14 ريال سعودي.
- اسبريسو سعره 12 ريال سعودي.
- أمريكانو سعره 13 ريال سعودي.
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