ملخص وزارة التعليم لإجراءات الاختبارات عن بعد للفصل الدراسي الأول

ملخص وزارة التعليم لإجراءات الاختبارات، قامت وزارة التعليم بإجراء اختبارات عن بعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442 هجريًا نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد، ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين ملخص إجراءات الاختبارات عن بعد وتوزيع زمن الاختبارات، حيث بين أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام خلال الأسبوعين 17، 18 لكامل المقرر وتعد جداول الاختبارات من قبل المدرسة لمدة 5 أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن 5 أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وإليكم التفاصيل كاملة في هذا المقال.

تم الإعلان من جهة وزارة التعليم السعودية عن اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات مرحلة التعليم العام وتوزيع درجات أعمال السنة، استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـجريًا، وللتأكيد على أهمية قياس وتقويم نتائج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر لما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وفصلت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني هذه الآلية في التالي: أولًا: إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الدراسي الأول 1442هـجريًا، وفي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة (40 درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات الأداء، مشاركات في الصف، واجبات في المنزل) و(10 درجات للاختبار النهائي)، والمرحلة الثانوية تبعًا لما ينصه الجدول المرفق.

ثانيًا: استمرار المعلمين بقياس ورصد نتائج التعلم لأعمال السنة والتقويم التكويني أسبوعيًا وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي وعلى قائد المدرسة والمشرف التربوي أن يقوموا بالمتابعة أسبوعيًا على مستوى كل معلم ورفع التقارير لمكتب التعليم حول ذلك وعلى مدير التعليم متابعة تقارير كل مكتب تعليم والمدارس التابعة له.

ثالثًا: إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) أونلاين عن بعد للفصل الدراسي الأول 1442هجريًا، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وفق الخيارات الآتية: (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية).

رابعاً: إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول 1442 هـجريًا من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من خلال من المنصة المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية للتأكيد على استمرار سير العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي كما يجب أن يكون.

خامسًا: إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية بالحضور للفصل الدراسي الأول 1442 هجريًا، وهذا يتم بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب والتأكد من مدى قابلية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

سادسًا وسابعًا: تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب)، باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعيًا، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة، وتوزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.