رد حساب مواطن على تأثير عمر التابع على مبلغ الدعم

تأثير عمر التابع على مبلغ الدعم، في كل فترة نجد أن هناك العديد من التساؤلات التي يتم توجيهها لحساب مواطن بشأن مبلغ الدعم وشروط الحصول على الدعم، لأن عدم توافر أو تطابق الشروط المطلوبة للحصول على مبلغ دعم حساب مواطن، يعني أن هناك احتمالية كبيرة لفقد ذلك المبلغ وعدم الحصول عليه، لذلك وجد حساب مواطن في الفترة الأخيرة أن هناك تساؤلًا بشأن تأثير عمر التابع على دعم حساب مواطن، ورد القائمين على البرنامج وأوضحوا ذلك من خلال حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هل يؤثر عمر التابع على الدعم؟

وفقًا لما أوضحه حساب مواطن في ذلك الشأن، فإن عمر التابع لا يؤثر على الدعم بأي شكل، طالما كان التابع مستوفي لجميع الشروط الموضوعة من قِبل حساب مواطن، وأوضح ذلك أيضًا خدمة المستفيدين، ومن المفترض أن يشمله كذلك معايير الاستحقاق لرب الأسرة.

الدفعة رقم 37 لحساب مواطن

قام حساب مواطن بإيداع مبلغ دعم الدفعة رقم 37 الماضية بجميع البنوك لمستحقي الدعم، ووصل مبلغ الدعم ذلك إلى 1.8 مليار ريال سعودي لكي يصل إلى مستحقي دعم دفعة 37 من حساب مواطن والبالغ عددهم 10.7 مليون مواطن بالسعودية، وهو عدد مستحقي الدعم والمستوفين لمعايير الاستحقاق.

وحتى الآن وصل إجمالي التعويضات المدفوعة بآثر رجعي مختلف عن الدفعة السابقة إلى 18 مليون ريال سعودي، وبذلك أصبح إجمالي مبلغ دعم حساب مواطن منذ البداية إلى 86 مليار ريال سعودي، منها مبلغ 638 ريال سعودي تعويضات عن بعض الدفعات السابق الحصول عليها.

وقام سلطان القحطاني المسئول عن حساب مواطن بالإعلان عن أن حوالي 79٪ من مستفيدين الدعم حصلوا على دعمهم في دفعة 37، حيث يصل متوسط دعم الأسرة الواحدة إلى 1018 ريال سعودي، وكان عدد أرباب الأسرة واصلًا عددهم إلى 2.1 مليون أب، ووصل عدد التابعين إلى 8.4 مليون شخص.