أفضل مطاعم الرياض لأكلات الدايت ومعلومات عنها

أفضل مطاعم الرياض لأكلات الدايت، في الفترة الأخيرة وجدنا أن بعض مطاعم الرياض تتخذ إتجاهًا جيدًا ومختلفًا عن معظم مطاعم الرياض الأخرى، مثل مطاعم الأكل الصحي أو مطاعم Healthy Food، حيث تتميز تلك الطعام بتقديمها لوصفات الطعام بطريقة صحية ولذيذة، كما أنهم يوفرون خدمة الاشتراك الشهري عند اختيار الأطعمة المراد الحصول عليها يوميًا، نقدم أفضل تلك المطاعم في الرياض.

مطعم لين ميلز Lean Meals

من مطاعم الأكل الصحي القديمة بالرياض، وفروع مطعم لين ميلز هي:

الازدهار على طريق عثمان بن عفان. الملقا طريق أنس بن مالك. المنار بالإمام الشافعي. النخيل على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز.

منيو مطعم لين ميلز

وهذه بعض الوجبات الصحية التي يقدمها مطعم لين ميلز:

كرات اللحم.

الاستيك.

الفاهيتا.

دجاج بالزعتر.

دجاج بالليمون.

دجاج مشوي.

سالمون.

سندوتشات صحية.

سمك فيليه.

مطعم بيرن آند بيلد Burn and build

من مطاعم الدايت بالرياض الشهيرة والمعروفة بجودتها الرائعة في تقديم الطعام، ومواعيد عمل مطعم بيرن آند بيلد من الثانية عشر ظهرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وعنوان مطعم بيرن آند بيلد في التعاون على طريق عثمان بن عفان، ويقدم خدمة الاشتراك الشهري.

منيو مطعم بيرن آند بيلد

يقدم المطعم وجبات دايت متنوعة تناسب الاختيار، ما بين وجبات رئيسية وصوصات ووجبات جانبية وسلطات ومشروبات.

مطعم جرينش Greenish

من مطاعم الدايت التي تقدم وجباتها بشكل مختلف وصحي، مع التركيز على تقديم السلطات الخضراء الصحية، ومواعيد عمل مطعم جرينش من العاشر صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل طوال الأسبوع عدا الجمعة، وموقع مطعم جرينش هو حي الملقا بمجمع الدانوب على طريق أنس بن مالك.

سلطات مميزة.

سلطات كلاسيكية.

صلصات.

سلطات غرينش.

وجبات رئيسية من اللحوم والأسماك والدجاج.

منيو مطعم غرينشمطعم كالوريت Caloright

يتواجد المطعم في النخيل ويتميز بشهرته بتلك المنطقة، ومواعيد العمل في مطعم كالوريت من الحادية عشر صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

جمبري وأرز أبيض.

دجاج وأرز أبيض.

أسماك وأرز أبيض.

سلطات منوعة.

خضار مشكل.

بطاطس مشوية.

منيو مطعم كالوريت